Http://abu-motors.dp.ua

Небольшой идостаточно простой, но в тоже время эффектный landing-page с высокой

конверсией. Сайт является статичным. Представленоуникальное ТП. Перечислены основные услуги, которые предоставляет станция

технического обслуживания. Также имеется красивая галерея, реализованная на

плагине jquery, с фотографиями как проведения работ, так и само помещение, в

котором эти работы осуществляются. За счет этих фотографий, клиент сразу

понимает, с каким отношением подойдут к ремонту его автомобиля. Что также влияет

на конверсию продающей работы. Человек имеетнесколько возможностей выйти на связь с администратором СТО. Оставить свой

мобильный номер, который отправляется на email станции. Либо набрать один из

номеров представленных на сайте, для более быстрого контакта и получения

ответов на свои вопросы. На сайтеиспользуется плагин google-map, что позволит человеку без проблем найти место

размещение СТО. Срокреализации: 5 рабочих дней. Срок изучениярынка для настройки рекламы в Google AdWords и Яндекс.Директ: 3 рабочих дня.Настройкарекламной компании: 1 рабочий день.