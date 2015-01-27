Http://blikpic.com/

Добавлена
9 лет назад
142 просмотра
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Сервис поиска фотографа.

Проект реализован на Yii фреймворке в сжатые сроки: 4 недели.

 - Тех. задание на 64 страницы

 - Спрограммировано 35 страниц

 - Более 10 тыс. строк кода

 - Подключено геокодирование

 - Подключены платежные системы

 - Реализован уникальный механизм поиска фотографа

 - и многое другое

http://blikpic.com/