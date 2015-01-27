http://blikpic.com/

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Сервис поиска фотографа.
Проект реализован на Yii фреймворке в сжатые сроки: 4 недели.
- Тех. задание на 64 страницы
- Спрограммировано 35 страниц
- Более 10 тыс. строк кода
- Подключено геокодирование
- Подключены платежные системы
- Реализован уникальный механизм поиска фотографа
- и многое другое