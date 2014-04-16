Http://www.mlfond.ru/ Молодые лидеры

http://www.mlfond.ru/

Национальный Фонд содействия молодежи «Молодые лидеры» создан в декабре 2005 г. по инициативе президента Института проблем гражданского общества Марии Слободской и предпринимателя, вице-президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Андрея Коркунова. Создание фонда стало их второй совместной инициативой после проекта «Живые голоса истории» к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.