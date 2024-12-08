Https://sealpro.kz/

Проект был создан под нужны малого бизнеса.

Цель сайта продвижения бренда а также продажа продукции и ведение базы клиентов

Был выполнен полный цикл работ а именно:

Разработка дизайн на основе проработки конкурентов и брендовых цветов

Проработка дизайна на основе UI UX

Верстка сайта.

Сайт адаптирован под ПК всех расширенний экранов, мобильные устройства до самых малых размеров а именно 320пк и гибридные устройства Планшеты и ноутбуки с малыми экранами

Формы обратной связи отправляются на почту компании а также автоматическая отправка прайса клиенту который заполнил форму.

Активный переход в вотсап для вопросов у диспетчера

На работу ушло 14 дней от провисания ТЗ и сдачи проекта заказчику