Https://webparadox.com/

-Верстка реализована с использованием HTML5, SCSS и JavaScript (в том числе анимации, слайдеры, плавные переходы). Использовались современные подходы с фокусом на кроссбраузерность и быструю загрузку.

-На серверной части применён стек PHP + Laravel. Реализован модуль управления контентом (CMS) с возможностью редактировать портфолио, услуги, отзывы и новости.

-Были подключены формы обратной связи с отправкой на e-mail и в Telegram-бот, интеграция с Google Analytics, reCAPTCHA и системой заявок CRM.

-Сайт реализован с поддержкой нескольких языков (в том числе русский и английский), с возможностью легкого добавления новых локализаций.

-Проведена базовая SEO-оптимизация: настройка мета-тегов, человеко-понятные URL, микроразметка, высокая скорость загрузки страниц по PageSpeed.