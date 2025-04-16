Https://webparadox.com/

-Верстка реализована с использованием HTML5, SCSS и JavaScript (в том числе анимации, слайдеры, плавные переходы). Использовались современные подходы с фокусом на кроссбраузерность и быструю загрузку.
-На серверной части применён стек PHP + Laravel. Реализован модуль управления контентом (CMS) с возможностью редактировать портфолио, услуги, отзывы и новости.
-Были подключены формы обратной связи с отправкой на e-mail и в Telegram-бот, интеграция с Google Analytics, reCAPTCHA и системой заявок CRM.
-Сайт реализован с поддержкой нескольких языков (в том числе русский и английский), с возможностью легкого добавления новых локализаций.
-Проведена базовая SEO-оптимизация: настройка мета-тегов, человеко-понятные URL, микроразметка, высокая скорость загрузки страниц по PageSpeed.