I-english.com.ua
Сайты «под ключ»
Добавлена265 просмотров
12 лет назад
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Школа онлайн обучения английскому языку, для которой мы написали весь функционал. На этом сайте реализована автоматическая проверка тестов, что предоставляет возможность обучаться дистанционно, не выходя из дома, получая при этом качественные знания. Многоуровневая система тестирования, онлайн кабинет для совместного прохождения тестов и это только начало списка всех функциональных возможностей данного ресурса.