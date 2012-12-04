Интерактивный онлайн журнал Pidjak.com г. Москва

Добавлена
11 лет назад
101 просмотр
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http://pidjak.com/

Основной целью портала Pidjak.com является помощь во взаимодействии участников рынка мужской одежды.

Разработка Интернет-портала на CMS Joomla 2.5

Возможности:

- Регистрация пользователей и личный кабинет

- Таксономия с использованием компонента K2

- Комьюнити

- Блоги

- Форум

- Разработка системы добавления тендоров

- Интеграция с социальными сетями facebook, вконтакте

- Опросы

- Фотоальбомы

- Видео