Интерактивный онлайн журнал Pidjak.com г. Москва

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основной целью портала Pidjak.com является помощь во взаимодействии участников рынка мужской одежды.
Разработка Интернет-портала на CMS Joomla 2.5
Возможности:
- Регистрация пользователей и личный кабинет
- Таксономия с использованием компонента K2
- Комьюнити
- Блоги
- Форум
- Разработка системы добавления тендоров
- Интеграция с социальными сетями facebook, вконтакте
- Опросы
- Фотоальбомы
- Видео