Интернет-магазин свадебных украшений DreamLis

Разработка интернет-магазина свадебных украшений из жемчуга ручной работы для бренда DreamLis. 14-ти страничный сайт с анимацией и адаптацией подо все устройства. Подключение онлайн-оплаты, услуги предоплаты на сайте, а также Яндекс.Метрики. Базовая SEO-оптимизация.

Ссылка: dreamlis.ru