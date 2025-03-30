IT Deweloper

Добавлена
месяц назад
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Студия IT Deweloper специализируется на разработке веб-сайтов в Польше и по всему миру, предлагая комплексные решения для бизнеса с учетом местных особенностей и законодательства. Тут можно увидеть наше портфолио.

Наши услуги

  • Создание веб-сайтов: от одностраничных визиток до сложных интернет-магазинов.

  • SEO-оптимизация: повышение видимости сайта в поисковых системах, особенно в Google, популярном в Польше.

  • SMM (маркетинг в социальных сетях): продвижение в таких платформах, как Facebook, который широко используется в Польше.

  • Контент-менеджмент: создание уникального и адаптированного под польскую аудиторию контента.

Этапы работы

  1. Семантическое ядро: анализ спроса на ваши услуги, подбор ключевых слов и их группировка.

  2. Структура сайта: определение портрета клиента, разделение тематик и выстраивание иерархии.

  3. Анализ конкурентов: изучение предложений конкурентов, ценовой политики и их местоположения.

  4. Подготовка контента: создание интересных текстов, уникальных изображений и, при необходимости, видео.

  5. Техническая оптимизация: интеграция микроразметки, увеличение скорости загрузки, установка SSL-сертификата и другие технические улучшения.

  6. Внешняя SEO-оптимизация: размещение в местных каталогах, публикации на блогах и форумах, обмен ссылками с партнерскими сайтами.

Примеры решений

  • Одностраничный сайт (визитка): представление основной информации о компании.

  • Корпоративный сайт: многостраничный ресурс с подробной информацией о компании и ее услугах.

  • Сервисный сайт: предоставление информации о локальных услугах.

  • Интернет-магазин: платформа для онлайн-продажи товаров.

  • Портфолио: демонстрация выполненных работ или проектов.

  • Образовательный сайт: платформа для онлайн-курсов и обучения.

  • Сайт местного бизнеса: ориентирован на продвижение в конкретном регионе.

  • Форум: площадка для общения и обмена информацией между пользователями.

  • Блог: публикация статей и новостей компании.

Дополнительные услуги

  • Адаптивный дизайн: обеспечение корректного отображения сайта на различных устройствах — от смартфонов до телевизоров.

  • Интеграция функционала: добавление календарей, портфолио, систем поддержки, форумов, онлайн-платежей, калькуляторов и других инструментов для оптимизации и автоматизации бизнес-процессов.

Для расчета стоимости разработки вашего сайта воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором: