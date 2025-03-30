Студия IT Deweloper специализируется на разработке веб-сайтов в Польше и по всему миру, предлагая комплексные решения для бизнеса с учетом местных особенностей и законодательства. Тут можно увидеть наше портфолио.

Наши услуги

Создание веб-сайтов : от одностраничных визиток до сложных интернет-магазинов.

SEO-оптимизация : повышение видимости сайта в поисковых системах, особенно в Google, популярном в Польше.

SMM (маркетинг в социальных сетях) : продвижение в таких платформах, как Facebook, который широко используется в Польше.

Контент-менеджмент: создание уникального и адаптированного под польскую аудиторию контента.

Этапы работы

Семантическое ядро: анализ спроса на ваши услуги, подбор ключевых слов и их группировка. Структура сайта: определение портрета клиента, разделение тематик и выстраивание иерархии. Анализ конкурентов: изучение предложений конкурентов, ценовой политики и их местоположения. Подготовка контента: создание интересных текстов, уникальных изображений и, при необходимости, видео. Техническая оптимизация: интеграция микроразметки, увеличение скорости загрузки, установка SSL-сертификата и другие технические улучшения. Внешняя SEO-оптимизация: размещение в местных каталогах, публикации на блогах и форумах, обмен ссылками с партнерскими сайтами.

Примеры решений

Одностраничный сайт (визитка) : представление основной информации о компании.

Корпоративный сайт : многостраничный ресурс с подробной информацией о компании и ее услугах.

Сервисный сайт : предоставление информации о локальных услугах.

Интернет-магазин : платформа для онлайн-продажи товаров.

Портфолио : демонстрация выполненных работ или проектов.

Образовательный сайт : платформа для онлайн-курсов и обучения.

Сайт местного бизнеса : ориентирован на продвижение в конкретном регионе.

Форум : площадка для общения и обмена информацией между пользователями.

Блог: публикация статей и новостей компании.

Дополнительные услуги

Адаптивный дизайн : обеспечение корректного отображения сайта на различных устройствах — от смартфонов до телевизоров.

Интеграция функционала: добавление календарей, портфолио, систем поддержки, форумов, онлайн-платежей, калькуляторов и других инструментов для оптимизации и автоматизации бизнес-процессов.

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