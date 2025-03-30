Студия IT Deweloper специализируется на разработке веб-сайтов в Польше и по всему миру, предлагая комплексные решения для бизнеса с учетом местных особенностей и законодательства. Тут можно увидеть наше портфолио.
Наши услуги
Создание веб-сайтов: от одностраничных визиток до сложных интернет-магазинов.
SEO-оптимизация: повышение видимости сайта в поисковых системах, особенно в Google, популярном в Польше.
SMM (маркетинг в социальных сетях): продвижение в таких платформах, как Facebook, который широко используется в Польше.
Контент-менеджмент: создание уникального и адаптированного под польскую аудиторию контента.
Этапы работы
Семантическое ядро: анализ спроса на ваши услуги, подбор ключевых слов и их группировка.
Структура сайта: определение портрета клиента, разделение тематик и выстраивание иерархии.
Анализ конкурентов: изучение предложений конкурентов, ценовой политики и их местоположения.
Подготовка контента: создание интересных текстов, уникальных изображений и, при необходимости, видео.
Техническая оптимизация: интеграция микроразметки, увеличение скорости загрузки, установка SSL-сертификата и другие технические улучшения.
Внешняя SEO-оптимизация: размещение в местных каталогах, публикации на блогах и форумах, обмен ссылками с партнерскими сайтами.
Примеры решений
Одностраничный сайт (визитка): представление основной информации о компании.
Корпоративный сайт: многостраничный ресурс с подробной информацией о компании и ее услугах.
Сервисный сайт: предоставление информации о локальных услугах.
Интернет-магазин: платформа для онлайн-продажи товаров.
Портфолио: демонстрация выполненных работ или проектов.
Образовательный сайт: платформа для онлайн-курсов и обучения.
Сайт местного бизнеса: ориентирован на продвижение в конкретном регионе.
Форум: площадка для общения и обмена информацией между пользователями.
Блог: публикация статей и новостей компании.
Дополнительные услуги
Адаптивный дизайн: обеспечение корректного отображения сайта на различных устройствах — от смартфонов до телевизоров.
Интеграция функционала: добавление календарей, портфолио, систем поддержки, форумов, онлайн-платежей, калькуляторов и других инструментов для оптимизации и автоматизации бизнес-процессов.
Для расчета стоимости разработки вашего сайта воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором: