Каленюк і партнери

Сайты «под ключ»
Добавлена
12 лет назад
181 просмотр
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http://www.kalenuk.kiev.ua/

Каленюк і партнери- кваліфікована юридична допомога, Київ

Создание сайта на базе CMS Joomla, изначально на базе стандартного шаблона (в процессе переверстывался), установка, отладка и верстка дополнительных модулей.