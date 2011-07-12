http://www.kalenuk.kiev.ua/

Каленюк і партнери- кваліфікована юридична допомога, Київ

Создание сайта на базе CMS Joomla, изначально на базе стандартного шаблона (в процессе переверстывался), установка, отладка и верстка дополнительных модулей.