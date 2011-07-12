Каленюк і партнери
Сайты «под ключ»
Добавлена181 просмотр
12 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Каленюк і партнери- кваліфікована юридична допомога, Київ
Создание сайта на базе CMS Joomla, изначально на базе стандартного шаблона (в процессе переверстывался), установка, отладка и верстка дополнительных модулей.