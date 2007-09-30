Каталог компаний

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Каталог строительных компаний.
Разработан на основе собственного движка узкотематических каталогов.
PHP + MySQL.
Новости импортируются из новостных лент в MySQL базу и отображаются на страницах.
Новые компании добавляются в RSS ленту.
Существует возможность редактирования информации.