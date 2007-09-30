Каталог компаний

http://catalog.stromtrade.ru/

Каталог строительных компаний.

Разработан на основе собственного движка узкотематических каталогов.

PHP + MySQL.

Новости импортируются из новостных лент в MySQL базу и отображаются на страницах.

Новые компании добавляются в RSS ленту.

Существует возможность редактирования информации.