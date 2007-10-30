Проект "Скрипт калькулятора"

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка "с нуля" интерфейса приложения для наиболее удобного восприятия пользователем.
Создание дизайна, органично встраивающегося в концепцию уже существующего сайта.
В качестве инструментов были использованы кроссбраузерный JavaScript и CSS.
Проект полность соответсвует требованиям заказчика.