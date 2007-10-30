Проект "Скрипт калькулятора"

http://www.tegola.info/calc/

Разработка "с нуля" интерфейса приложения для наиболее удобного восприятия пользователем.

Создание дизайна, органично встраивающегося в концепцию уже существующего сайта.

В качестве инструментов были использованы кроссбраузерный JavaScript и CSS.

Проект полность соответсвует требованиям заказчика.