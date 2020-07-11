Кейс "книжный интернет магазин".

Передо мной стояла задача: разработать дизайн книжного интернет-магазина.

Вообще разработка интернет магазина - это своего рода рутина для разработчика. Необходимо соблюдать довольно строгие правила оформления, иначе сайт будет неудобным для пользователей и они просто не станут покупать. А нам это не нужно)

Я скрупулёзный человек и в однотипности интернет магазина вижу свою романтику. Но делать сухой, скучный перечень товаров - не мой стиль. Моя цель - заинтересовать покупателя. Поэтому даже в строго ограниченных рамках я нахожу возможность добавить нотку креатива и зацепить внимание потенциального покупателя.

То единственное место, где можно проявить творческий потенциал - создание главной страницы. В данном случае мне хотелось ее сделать максимально лёгкой, чтобы не перегружать пользователя и не отвлекать от товара.

Все необходимые пользователю элементы, в том числе возможность поиск по товару, я вынесла в шапку. Нередко магазины пренебрегают возможностью найти товар в каталоге. И допускают огромную ошибку! Для пользователя важно иметь возможность найти нужную позицию сразу, а не просматривать разделы с тысячами товаров, ведь в 90% случаев, не найдя нужный товар в короткий промежуток времени, пользователь откажется от покупки вовсе.

При создании сайта я вдохновлялась минимализмом и желанием сделать сайт удобным для потенциальных клиентов. Итог: лаконичный дизайн, в котором каждая важная деталь нашла своё место.

Стоимость интернет-магазина на 100 товаров - 15 000 рублей. Срок выполнения - около двух недель.