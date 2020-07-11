Кейс "сайт по пропискам".

В сентябре у меня появился заказ: создать сайт для привлечения новых клиентов.

Я проанализировала рынок конкурентов и выяснила, что большим спросом пользуются сайты с простым и понятным дизайном, а также ответами на самые частые вопросы клиентов. Эта же структура стала основой для моего проекта.

Я создала страничку с лаконичным дизайном, чтобы не отвлекать внимание читателя от информации. Самое важное для представителей сферы услуг - проявить заботу о своём клиенте. Поэтому я подробно описала саму процедуру получения прописки, стоимость услуг. А в качестве подтверждения успешного опыта добавила отзывы довольных клиентов)

Следующий этап - запуск странички. Как только сайт заработал, несмотря на большое количество конкурентов и рекламы в этой сфере, сайт занимал высокие позиции по сео и без рекламы приносил по 3-5 заявок в день моему заказчику и благодарности мне :)

Стоимость landing page - 10 000 рублей. Срок выполнения - около двух недель.