Кейс "сайты для водителей и агентов такси" .

Летом я проводила много личных встреч с заказчиками.

По моим наблюдениям это самый продуктивный и удобный способ сотрудничества. Результатом одной из таких встреч стал заказ на создание сразу двух сайтов. Оба из них на одну тематику, но для разной целевой аудитории.

Проанализировав сферу и тематики, я пришла к интересному выводу, что целевые аудитории разные и даже прямо противоположные.

Первый сайт - водительский. Он должен был быть простым, максимально понятным и содержать всю необходимую информацию. Важно было также применить все корпоративные цвета.

Второй же сайт для агентов, привлекающих водителей. Целевая аудитория - нестандартно мыслящие молодые люди и сайт для них старалась делать интересным и ассоциативным. Я разместила там и все условия и точные суммы вознаграждений, чтобы сформировать доверие и снять все сомнения.

После запуска обоих сайтов моя роль в этом проекте еще не была завершена. Чуть позже я запускала контекстную рекламу и могла отслеживать конверсию и вносить небольшие изменения. Заказчики остались довольны.

Стоимость сайта на 6 страниц - 17 000 рублей. Срок выполнения - 2,5 недели.