Кейс: Редизайн сайта Адриатик грузоперевозки

Было:
- устаревший сайт с огромным количеством страниц и несколькими меню;
- трудно найти и легко потерять или нелогичная навигация;
- из содержания сайта непонятно, чем занимается компания.
Задача: сделать аудит сайта, выявить что можно поправить для продвижения сайта в рейтинге поисковой выдачи.
Решение:
- сделать редизайн сайта с seo оптимизированными текстами;
- ответить на возможные вопросы потенциальных клиентов, тем самым повышая конверсию;
- поставить ssl сертификат;
- проиндексировать все страницы сайта;
- сделать карту сайта и другие меры seo оптимизации.
Стало: современный сайт с понятной логикой. Одно меню и раздел с услугами. Заголовок о деятельности компании на главной странице и возможность сразу рассчитать стоимость. Прописаны условия и информация по услугам, а также условия и этапы работы. Простой, лаконичный дизайн, чтобы не отвлекать внимание от информации и услуг.
Сайт: http://www.adriatik.su