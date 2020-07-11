Кейс: Редизайн сайта Адриатик грузоперевозки

Было:

- устаревший сайт с огромным количеством страниц и несколькими меню;

- трудно найти и легко потерять или нелогичная навигация;

- из содержания сайта непонятно, чем занимается компания.

Задача: сделать аудит сайта, выявить что можно поправить для продвижения сайта в рейтинге поисковой выдачи.

Решение:

- сделать редизайн сайта с seo оптимизированными текстами;

- ответить на возможные вопросы потенциальных клиентов, тем самым повышая конверсию;

- поставить ssl сертификат;

- проиндексировать все страницы сайта;

- сделать карту сайта и другие меры seo оптимизации.

Стало: современный сайт с понятной логикой. Одно меню и раздел с услугами. Заголовок о деятельности компании на главной странице и возможность сразу рассчитать стоимость. Прописаны условия и информация по услугам, а также условия и этапы работы. Простой, лаконичный дизайн, чтобы не отвлекать внимание от информации и услуг.

Сайт: http://www.adriatik.su