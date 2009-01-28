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Компания ООО "Рико" занимается материально-техническим снабжением строительных объектов Москвы и области, а именно, занимается производством и продажей пеноблоков.
Выполнены работы:
- фотогаллерея
- разработка стиля проекта
- разработка программной части
- наполнение информацией
- система управления содержанием CMS