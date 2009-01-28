http://www.blokriko.ru

Компания ООО "Рико" занимается материально-техническим снабжением строительных объектов Москвы и области, а именно, занимается производством и продажей пеноблоков.

Выполнены работы:

- фотогаллерея

- разработка стиля проекта

- разработка программной части

- наполнение информацией

- система управления содержанием CMS