Компания ЗАО "Стром универсал"
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Добавлена271 просмотр
15 лет назад
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Компания ЗАО "Стром универсал" является официальным дилером ОАО «Моспромжелезобетон» и успешно реализует продукцию данного предприятия,а именно: это более 1000 наименований ЖБИ изделий, аэродромные плиты ПАГ и товарный бетон!
Выполнены работы:
- разработка стиля проекта
- разработка программной части
- наполнение информацией
- внутренняя баннерная система
- система управления содержанием CMS