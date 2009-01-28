http://www.strom-u.ru

Компания ЗАО "Стром универсал" является официальным дилером ОАО «Моспромжелезобетон» и успешно реализует продукцию данного предприятия,а именно: это более 1000 наименований ЖБИ изделий, аэродромные плиты ПАГ и товарный бетон!

Выполнены работы:

- разработка стиля проекта

- разработка программной части

- наполнение информацией

- внутренняя баннерная система

- система управления содержанием CMS