Курс Тильда + Маркетинг

Добавлена
2 года назад
43 просмотра
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Курс три недели:

  • маркетинговый анализ
  • базовое сео
  • подготовка к продвижению
  • контекстная реклама (бонусный блок)
Практическая часть: создание лендинга по заранее проведенному маркетинговому анализу, подготовка лендинга к продвижению

Интересный курс, рекомендую.