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Курс Тильда + Маркетинг
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Добавлена
2 года назад
43 просмотра
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фриланс
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Курс три недели:
маркетинговый анализ
базовое сео
подготовка к продвижению
контекстная реклама (бонусный блок)
Практическая часть: создание лендинга по заранее проведенному маркетинговому анализу, подготовка лендинга к продвижению
Интересный курс, рекомендую.
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95 КБ
Оксана Чередник
Vekla
Была
2 года назад
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