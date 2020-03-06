Landing Page для GPS маяка SControl

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание посадочной страницы для GPS маяка SControl с подробным описанием преимуществ, и технических характеристик, возможностью заказа онлайн.
Этапы выполнения проекта:
- Формирование структуры сайта.
- Подбор готового решения.
- Программирование и дизайн отдельных элементов
- Сбор информации и наполнение сайта контентом
- Подключение сторонних сервисов
- Проверка работоспособности всех элементов и навигации