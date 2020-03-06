Корпоративный сайт для компании «Well Security»

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка современного корпоративного сайта компании «Well Security».
Этапы реализации проекта:
- Разработка прототипа сайта, основных страниц навигации.
- Разработка дизайна сайта, прорисовка отдельных страниц и элементов.
- Верстка сайта. Создание адаптивной верстки сайта, анимации на главной и внутренних страницах.
- Подключение платежных сервисов для оплаты услуг онлайн.
- Проверка работоспособности всех элементов сайта и сдача проекта.