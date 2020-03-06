Информационный сайт для системы «MyWiFi»

Добавлена
4 года назад
65 просмотров
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Разработка информационного сайта с указанием направлений деятельности и основной информации о системе WiFi маркетинга MyWiFi. Использование корпоративных цветов и создание удобной навигации. Доступно сообщить пользователю об функциях и преимуществах системы.

Этапы выполнения проекта:

  • Формирование структуры сайта.
  • Подбор готового решения.
  • Программирование и дизайн отдельных элементов
  • Сбор информации и наполнение сайта контентом
  • Подключение сторонних сервисов
  • Проверка работоспособности всех элементов и навигации