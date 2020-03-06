Информационный сайт для системы «MyWiFi»

Разработка информационного сайта с указанием направлений деятельности и основной информации о системе WiFi маркетинга MyWiFi. Использование корпоративных цветов и создание удобной навигации. Доступно сообщить пользователю об функциях и преимуществах системы.

Этапы выполнения проекта: