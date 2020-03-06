Интернет-магазин «Delicates gastro boutique»

Добавлена
4 года назад
90 просмотров
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Создания удобного сайта для быстрого заказа товаров и простой панели администрирования.

Этапы выполнения проекта:

  • Создание прототипа для сайтов.
  • Разработка индивидуального дизайна в корпоративном стиле. Адаптация дизайна для каждого ресурса.
  • Адаптивная верстка сайтов.
  • Базовое наполнение контентом, проверка работоспособности всех элементов ресурса.
  • Сдача проекта.