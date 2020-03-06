Интернет-магазин «Delicates gastro boutique»

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создания удобного сайта для быстрого заказа товаров и простой панели администрирования.
Этапы выполнения проекта:
- Создание прототипа для сайтов.
- Разработка индивидуального дизайна в корпоративном стиле. Адаптация дизайна для каждого ресурса.
- Адаптивная верстка сайтов.
- Базовое наполнение контентом, проверка работоспособности всех элементов ресурса.
- Сдача проекта.