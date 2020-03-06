Корпоративный сайт для СБ «Статус»

Добавлена
4 года назад
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Разработка корпоративного сайта СБ «Статус» с элементами захвата клиентов. Создание удобной панели администрирования для добавления контента и обновления информации о новостях и акциях.

Этапы реализации проекта:

  • Разработка прототипа сайта, основных страниц навигации.
  • Разработка дизайна сайта, прорисовка отдельных страниц и элементов.
  • Верстка сайта. Создание адаптивной верстки сайта, анимации на главной и внутренних страницах.
  • Подключение платежных сервисов для оплаты услуг онлайн.
  • Проверка работоспособности всех элементов сайта и сдача проекта.