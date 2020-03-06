Официальный сайт для Гоголевского сельского совета

Добавлена
4 года назад
62 просмотра
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Создание информационного сайта с интерактивными элементами. Цветовая стилистика переплетается с гербом села Гоголев.

Этапы выполнения проекта:

  • Разработка прототипа, проработка навигации между страницами.
  • Создание индивидуального дизайна сайта в корпоративной стилистике.
  • Адаптивная верстка сайта.
  • Наполнение сайта контентом, проверка работоспособности всех элементов и навигации.