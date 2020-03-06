Официальный сайт для Гоголевского сельского совета
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4 года назад
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Создание информационного сайта с интерактивными элементами. Цветовая стилистика переплетается с гербом села Гоголев.
Этапы выполнения проекта:
- Разработка прототипа, проработка навигации между страницами.
- Создание индивидуального дизайна сайта в корпоративной стилистике.
- Адаптивная верстка сайта.
- Наполнение сайта контентом, проверка работоспособности всех элементов и навигации.