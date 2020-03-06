Разработка двух сайтов для ООО «НОВА СТАЛЬ» — корпоративный сайт и сайт по продаже профнастила и металлочерепицы.

Цели и задачи

Создание двух сайтов в одной корпоративной стилистике, но разной направленности. Полноценный корпоративный сайт для B2B сегмента – сотрудничества с дилерами оцинкованной стали в рулонах по Украине и сайт с элементами интернет-магазина для B2C сегмента по продаже профнастила и металлочерепицы конечным потребителем.

Этапы выполнения проекта: