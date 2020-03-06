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Разработка двух сайтов для ООО «НОВА СТАЛЬ» — корпоративный сайт и сайт по продаже профнастила и металлочерепицы.
Цели и задачи
Создание двух сайтов в одной корпоративной стилистике, но разной направленности. Полноценный корпоративный сайт для B2B сегмента – сотрудничества с дилерами оцинкованной стали в рулонах по Украине и сайт с элементами интернет-магазина для B2C сегмента по продаже профнастила и металлочерепицы конечным потребителем.
Этапы выполнения проекта:
- Создание прототипа для сайтов.
- Разработка индивидуального дизайна в корпоративном стиле. Адаптация дизайна для каждого ресурса.
- Адаптивная верстка сайтов.
- Базовое наполнение контентом, проверка работоспособности всех элементов ресурса.
- Сдача проекта.