Корпоративный сайт для ООО «Охрана и Технологии»

Добавлена
4 года назад
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Создание корпоративного сайта для ООО «Охрана и Технологии». Разработка сайта с нуля – от прототипа и индивидуального дизайна до базового наполнения контентом.

Цели и задачи

Создать лаконичный, но в тоже время запоминающийся сайт для охранной фирмы «Охрана и Технологии», проработать структуру сайта и понятную для пользователя навигацию. Создание нескольких точек захвата пользователя для заказа услуг компании из сайта.

Этапы выполнения проекта:

  • Создание структуры сайта и прототипа на основе приоритетных услуг компании.
  • Разработка индивидуального дизайна сайта в корпоративной стилистике.
  • Адаптивная верстка сайта.
  • Наполнение страниц контентом, тестирование работоспособности ресурса.
  • Сдача проекта.