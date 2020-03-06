Корпоративный сайт для ООО «Охрана и Технологии»

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Создание корпоративного сайта для ООО «Охрана и Технологии». Разработка сайта с нуля – от прототипа и индивидуального дизайна до базового наполнения контентом.
Цели и задачи
Создать лаконичный, но в тоже время запоминающийся сайт для охранной фирмы «Охрана и Технологии», проработать структуру сайта и понятную для пользователя навигацию. Создание нескольких точек захвата пользователя для заказа услуг компании из сайта.
Этапы выполнения проекта:
- Создание структуры сайта и прототипа на основе приоритетных услуг компании.
- Разработка индивидуального дизайна сайта в корпоративной стилистике.
- Адаптивная верстка сайта.
- Наполнение страниц контентом, тестирование работоспособности ресурса.
- Сдача проекта.