Корпоративный сайт для ООО «Охрана и Технологии»

Создание корпоративного сайта для ООО «Охрана и Технологии». Разработка сайта с нуля – от прототипа и индивидуального дизайна до базового наполнения контентом.

Цели и задачи

Создать лаконичный, но в тоже время запоминающийся сайт для охранной фирмы «Охрана и Технологии», проработать структуру сайта и понятную для пользователя навигацию. Создание нескольких точек захвата пользователя для заказа услуг компании из сайта.

Этапы выполнения проекта: