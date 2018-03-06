Landing Page – Продвижение сайтов в сфере туризма

Добавлена
6 лет назад
562 просмотра
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Дизайн: Уникальный

Движок: WordPress

Заказчикv_kirichenko

Выполненные работы:

  • Разработка индивидуального дизайна под сферу деятельности агенства
  • Установка, настройка системы управления сайтом
  • Адаптивная верстка дизайна с последующей интеграцией в CMS
  • Полная оптимизация сайта