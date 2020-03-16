Laravel VueJS Интернет-каталог STEAM-ключей

Добавлена
4 года назад
164 просмотра
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Cервис-каталог по размещению ключей от игр, 

Разработано 3 парсера: для пасинга игр со steam, парсинг игр с сайтов на одном общем конструкторе и парсинг игр с 5 автономных сайтов (под каждый свой парсер)

А так же  для точного сопоставления игр во время парсинга используется api google search.

gameshub.su