Laravel VueJS Интернет-каталог STEAM-ключей

Cервис-каталог по размещению ключей от игр,

Разработано 3 парсера: для пасинга игр со steam, парсинг игр с сайтов на одном общем конструкторе и парсинг игр с 5 автономных сайтов (под каждый свой парсер)

А так же для точного сопоставления игр во время парсинга используется api google search.

gameshub.su