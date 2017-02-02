Лендинг для продажи натяжных потолков в Липецке

Приветствую!

Изготовлю по Вашему Техническому Заданию(ТЗ) одностраничный сайт, лендинг(LP или ЛП), посадочную страницу, страницу благодарности.

Срок изготовления 1 страницы от 6 часов.

Делаю на платформах lpmotor , platformalp.

Оплата по факту выполненной работы. Без предоплат!

Примеры других моих работ:

стоматология в Красноярске http://alekus1.lpmotortest.ru/

Срок изготовления: 36 часов

строительная компания в Липецке http://element48.plp7.ru/

Срок изготовления: 48 часов

аниматоры в Липецке http://детские-праздники-48.рф

Сайт+реклама, гарантия: 40 заявок в месяц; срок изготовления: 72 часа

натяжные потолки в Липецке http://потолок-бест-48.рф

Сайт+реклама, гарантия: 30 заявок в месяц; срок изготовления: 72 часа

Чтобы начать сотрудничать, необходимо прислать ТЗ на почту [email protected] или заполнить опросник из 9 вопросов (жмите на эту ссылку https://clck.ru/AXRnM).