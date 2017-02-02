Лендинг для аниматоров в Липецке

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Изготовлю по Вашему Техническому Заданию(ТЗ) одностраничный сайт, лендинг(LP или ЛП), посадочную страницу, страницу благодарности.
- Срок изготовления 1 страницы от 6 часов.
- Делаю на платформах lpmotor , platformalp.
- Оплата по факту выполненной работы. Без предоплат!
стоматология в Красноярске http://alekus1.lpmotortest.ru/
Срок изготовления: 36 часов
строительная компания в Липецке http://element48.plp7.ru/
Срок изготовления: 48 часов
аниматоры в Липецке http://детские-праздники-48.рф
Сайт+реклама, гарантия: 40 заявок в месяц; срок изготовления: 72 часа
натяжные потолки в Липецке http://потолки-бест-48.рф
Сайт+реклама, гарантия: 30 заявок в месяц; срок изготовления: 72 часа
Чтобы начать сотрудничать, необходимо прислать ТЗ на почту [email protected] или заполнить опросник из 9 вопросов (жмите на эту ссылку https://clck.ru/AXRnM).