Лендинг для строительной компании в Липецке

Добавлена
7 лет назад
165 просмотров
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Приветствую! 

Изготовлю по Вашему Техническому Заданию(ТЗ) одностраничный сайт, лендинг(LP или ЛП), посадочную страницу, страницу благодарности.

  • Срок изготовления 1 страницы от 6 часов.
  • Делаю на платформах lpmotor , platformalp.
  • Оплата по факту выполненной работы. Без предоплат!
Примеры других моих работ: 

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Сайт+реклама, гарантия: 40 заявок в месяц; срок изготовления: 72 часа

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Сайт+реклама, гарантия: 30 заявок в месяц; срок изготовления: 72 часа

Чтобы начать сотрудничать, необходимо прислать ТЗ на почту [email protected] или заполнить опросник из 9 вопросов (жмите на эту ссылку https://clck.ru/AXRnM).