Лендинг службы такси в/из аэропорт Домодедово

Установка на сервер сертификата и настройка защищенного протокола HTTPS. Установка CMS Wordpress. Разработка дизайна, написание текстов, верстка и натяжка на WP лендинга для компании, предлагающей услуги такси-трансфера из Москвы в аэропорт Домодедово и обратно - https://taxi-v-aeroport-domodedovo.ru/