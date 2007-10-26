Лидер в области дистрибуции термо-гидроборудования

http://www.termostal.md

Компания "TERMOSTAL" является национальном лидером в области дистрибуции термо-гидро-санитарного оборудования и предлагаемых услуг – проектирование, документация, установка, пуско-наладка, сервис в гарантийном и постгарантийном периоде.

Обширная сеть магазинов в 10 городах страны.

Сайт выполнен в трёх языковых версиях, новостная лента, баннер блоки на главной странице, включены в систему администрирования и полного управления сайта. Подробный каталог продукции с описанием и техническими характеристиками легко администрируется и удобен в обращении.