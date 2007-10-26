Лидер в области дистрибуции термо-гидроборудования
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16 лет назад
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Компания "TERMOSTAL" является национальном лидером в области дистрибуции термо-гидро-санитарного оборудования и предлагаемых услуг – проектирование, документация, установка, пуско-наладка, сервис в гарантийном и постгарантийном периоде.
Обширная сеть магазинов в 10 городах страны.
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