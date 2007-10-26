ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА

http://www.services-gsm.com

Компания "Services-GSM" поставляет на местный рынок комплектующие и оборудование для ремонта мобильных телефонов. Проект выполнен в рамках интернет магазина и включает в себя порядка 6000 позиций товара. Весь каталог формируется по средствам экспорта данных из 1С предприятия, также можно экспортировать данные через *.CSV файлы, или добавлять/редактировать/удалять по штучно. Многоуровневый пользовательский вход в систему позволяет видеть цену принадлежащую его группе.