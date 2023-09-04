Love.ua — украинский сайт знакомств с аудиторией более 1 миллиона пользователей.

Одной из фишек проекта была возможность поиска людей по фотографии.

В данный момент сервис недоступен потому что был продан новым владельцам. При желании смогу открыть доступ к закрытой версии этого сайта.

Это мой личный проект, который создал с нуля. Написание технического задание, подбор команды, создание прототипов для дизайна, анализ рынка, привлечение инвестиций и реализации бизнес модели фримиум для монетизации.