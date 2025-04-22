Работаю в сфере ИТ уже 16 лет. Участвовал в разработке таких проектов как Starladder, OLX, Love.ua, Adidas.ua и т.д.
Большинство моих задач было связано с разработкой на стороне бэкенда, но на моей практике я работал и с фронтенд частью, и с серверной.
Готов вникнуть в вашу задачу и качественно реализовать Ваши любые пожелания за достойное вознаграждение.
Мой основной стек по технологиям
Языки: PHP(5/7/8), MySQL, MongoDB, Redis, ElasticSearch, Node.js., HTML, CSS, Java Script, Smarty, Twig, Handlebars.
Фреймворки: Laravel, Symfony, Yii/Yii2, Codeigniter.
Вспомогательные технологии и сервисы: GIT, Composer, Docker, AWS, Mailgun, Sendpulse, OAuth etc.
Серверная часть: Ubuntu, Debian; тонкая настройка и оптимизация nginx, php, mysql, контроль высоконагруженных проектов.
Telegram: @neonion89
Портфолио
- Flirt.ua - украинский сайт знакомств22 просмотра
- OLX.ua - онлайн доска объявлений4 просмотра
- Starladder.com - киберспортивный портал3 просмотра
- Gamer Teams - социальная сеть для геймеровнет просмотров
- KickTheMap.comнет просмотров