Профессиональный Backend разработчик

Работаю в сфере ИТ уже 16 лет. Участвовал в разработке таких проектов как Starladder, OLX, Love.ua, Adidas.ua и т.д.

Большинство моих задач было связано с разработкой на стороне бэкенда, но на моей практике я работал и с фронтенд частью, и с серверной.

Готов вникнуть в вашу задачу и качественно реализовать Ваши любые пожелания за достойное вознаграждение.

Мой основной стек по технологиям

Языки: PHP(5/7/8), MySQL, MongoDB, Redis, ElasticSearch, Node.js., HTML, CSS, Java Script, Smarty, Twig, Handlebars.

Фреймворки: Laravel, Symfony, Yii/Yii2, Codeigniter.

Вспомогательные технологии и сервисы: GIT, Composer, Docker, AWS, Mailgun, Sendpulse, OAuth etc.

Серверная часть: Ubuntu, Debian; тонкая настройка и оптимизация nginx, php, mysql, контроль высоконагруженных проектов.

Telegram: @neonion89