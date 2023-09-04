KickTheMap.com

KickTheMap - сервис для создания 3D моделей любого объекта с помощью приложения на телефоне с операционной системой Android или iOS. После создания 3D модели объекта любого масштаба можно продолжить работать с ним прямо из браузера: делать замеры, накладывать объекты один поверх другого. Так же существует личный кабинет для управления своими проектами, "шэринг" проектными работами с коллегами и ещё много другого функционала.