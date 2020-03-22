LUKOIL Card design

Клиент:

«ЛУКОЙЛ» – российская нефтяная компания. Основные виды деятельности компании – операции по разведке, добыче и переработке нефти и природного газа, реализации нефти и нефтепродуктов. Торговая марка «Лукойл» – один из двух российских брендов (наряду с «Балтикой»), вошедших в список 100 крупнейших мировых торговых марок, составленный в апреле 2007 года британской газетой Financial Times. Несмотря на локализацию своей деятельности сетью АЗС, компания продвигает свои продукты через разные сегменты рекламы, одним из которых является сеть интернет

Деятельность:

User experience

Дизайн веб сайта

Задача:

Переосмыслить и переработать подход к вовлечению пользования системой лояльности с помощью карт «ЛУКОЙЛ» и фирменным приложением контроля расходов и зачисления бонусных балов, в современном стиле, выделив основные аспекты, преимущества компании и выгодные условия спецпредложения вне рамок локализированных сегментов.

Инфокоммуникация:

Лояльность – каждая миля пробега – это полученный балл для ваших целей

Создали структуру сайта с учетом юзабилити крупнейших банков , и финансовых сфер, переработали фирменный стиль и логотип компании, улучшили навигацию и поиск основному сайту

Заключение:

Разработали полноценный дизайн концепт сайта, подчеркивающий фирменный стиль и преображение интернет представления транснациональной нефтяной компании в современный и удобный для пользования вид.