Доставка еды из ресторанов. Gusto caitering

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перейти на сайт – www.cateringgusto.ru
Клиент:
Кейтиринг ресторанных блюд в любую точку города Санкт-Петербург.
Была проделана работа:
- Аудит, проектирование, разработка прототипов
- Дизайн страниц(desktop, table, mobile)
- Адаптивная верстка
- Программирование на ModX
- Тестирование и перенос сайта на хостинг клиента