Маркетплейт онлайн курсов

Academica Courses Marketplace - удобный онлайн сервис для продажи онлайн курсов тренерами (преподавателями) с одной стороны и обучения с другой. Удобная подача учебного плана с различными форматами учебного материала: видео, текстовые, HTML или PDF-уроки, а также Zoom или Jitsi Meet вебинары для любой аудитории – небольших образовательных групп и крупных онлайн-школ.

Монетизация сервиса - агентская комиссия. Владелец площадки получаете плату за предоставление продавцам инфраструктуры торговой площадки.

Управление бизнесом из любой точки мира с привязкой платежной системы в любой юрисдикции.

Полностью готовый программный код «движка» (PHP+MySQL) портала, со сложившейся ИТ инфраструктурой: хостинг, техническая поддержка и команда разработчиков (если необходима) для дальнейшего развития сервиса. Подробнее...