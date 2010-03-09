Матрунич Консалтинг

http://matrunich.com

Сайт консалтинг-группы. Мной полностью выполнена верстка на основе PSD-файла, написан шаблон под Joomla 1.5, изменены и доработаны компоненты, внесены некоторые изменения и дополнения в дизайн. Время выполнения - неделя.