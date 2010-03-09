Матрунич Консалтинг
Сайты «под ключ»
Добавлена154 просмотра
14 лет назад
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Сайт консалтинг-группы. Мной полностью выполнена верстка на основе PSD-файла, написан шаблон под Joomla 1.5, изменены и доработаны компоненты, внесены некоторые изменения и дополнения в дизайн. Время выполнения - неделя.