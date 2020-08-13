МБУК "Городской Дом культуры" им. А.О. Арутюняна

Сайт Муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дом культуры" имени А.О. Арутюняна. Многостраничный сайт с основной официальной информацией об учреждении культуры. Страницы сайта: главная-новости, афиша, какие мероприятия прошли с описанием и видео; кадровые работники- фото, информация о каждом; творческие коллективы- фото, информация и расписание каждого; план мероприятий- текущий план на месяц; архив видео мероприятий; новости; немного истории- историческая справка о городе и его достопримечательностях; документы МБУК- основные документы учреждения; конкурсы- информация о проводимых конкурсах с результатами и информацией о награжденных. Шапка, повал, панель меню.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры