Медиа Портал "Юникей"
Сайты «под ключ»
Добавлена214 просмотров
15 лет назад
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Лицензионная музыка, видео. Скачка осуществляется при наличии внутренней валюты UNI, для этого необходимо стать дистрибьютором компании. Один из примеров построения многоуровневой сети (в данном случае - коммерческой). Часть портала работает на движке Саундкея, часть - на базе http://unikey.biz. Система оплаты интегрирована.