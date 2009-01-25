Медиа Портал "Юникей"

http://media.unikey.biz

Лицензионная музыка, видео. Скачка осуществляется при наличии внутренней валюты UNI, для этого необходимо стать дистрибьютором компании. Один из примеров построения многоуровневой сети (в данном случае - коммерческой). Часть портала работает на движке Саундкея, часть - на базе http://unikey.biz. Система оплаты интегрирована.