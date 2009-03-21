Программист с большим опытом. Текущий проект - крупная сетевая компания. Многоуровневая сеть дистрибьютором с возможностью вести самостоятельный бизнес у себя на аккаунте + собственный интернет магазин + собственный конструктор сайтов.
WEB: PHP+SQL, PERL+SQL, Javascript, дизайн, элементы flash.
Delphi
1C
C++
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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- Форум компании "Мегацентр"162 просмотра
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