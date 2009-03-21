Программист с большим опытом. Текущий проект - крупная сетевая компания. Многоуровневая сеть дистрибьютором с возможностью вести самостоятельный бизнес у себя на аккаунте + собственный интернет магазин + собственный конструктор сайтов.

WEB: PHP+SQL, PERL+SQL, Javascript, дизайн, элементы flash.

Delphi

1C

C++