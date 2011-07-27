ММТ Лтд - производство и поставка стройматериалов
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Добавлена191 просмотр
12 лет назад
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Сегодня ММТ Лтд предлагает ТЕРМОБЛОКИ собственного производства.
Это блоки несъемной опалубки из пенополистирола, которые используются для строительства различных сооружений по технологии «Термодом».