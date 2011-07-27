ММТ Лтд - производство и поставка стройматериалов

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Добавлена
12 лет назад
191 просмотр
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http://termoblock.com.ua/

Сегодня ММТ Лтд предлагает ТЕРМОБЛОКИ собственного производства.

Это блоки несъемной опалубки из пенополистирола, которые используются для строительства различных сооружений по технологии «Термодом».