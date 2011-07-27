Сайт общественной организации

http://svyatoslav.net23.net/

«Козацький полк імені Святослава Хороброго» є громадською організацією, що має місцевий статус, функціонує в межах території міста Києва, об’єднує громадян України, які проживають або працюють у місті Києві та усвідомлюють себе сповідниками ідеї українського козацтва.

Названа організація має повну назву – «Козацький полк імені Святослава Хороброго», скорочену назву – «Козацький полк ім. Святослава», абревіатура скороченої назви - «КПС».