Сайт общественной организации

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12 лет назад
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«Козацький полк імені Святослава Хороброго» є громадською організацією, що має місцевий статус, функціонує в межах території міста Києва, об’єднує громадян України, які проживають або працюють у місті Києві та усвідомлюють себе сповідниками ідеї українського козацтва.
Названа організація має повну назву – «Козацький полк імені Святослава Хороброго», скорочену назву – «Козацький полк ім. Святослава», абревіатура скороченої назви - «КПС».