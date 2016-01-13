Мультивендорный магазин-портал с поиском по карте

Добавлена
8 лет назад
1212 просмотров
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Представляем Вам супер-проект, который разработан нами для города Дубай. Мультивендорный магазин, в котором может зарегистрироваться любой владелец магазина, супермаркета или частной лавочки и продавать свои товары

  • разработка фирменного стиля, уникальный дизайн
  • вёрстка и интеграция с CMS Битрикс Малый Бизнес
  • функционал
Отдельное большое спасибо нашему заказчику Алексу за участие и очень добрую положительную энергетику! 

Ссылка на проект: http://grocersweb.com