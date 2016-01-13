Мультивендорный магазин-портал с поиском по карте

Представляем Вам супер-проект, который разработан нами для города Дубай. Мультивендорный магазин, в котором может зарегистрироваться любой владелец магазина, супермаркета или частной лавочки и продавать свои товары

разработка фирменного стиля, уникальный дизайн

вёрстка и интеграция с CMS Битрикс Малый Бизнес

функционал

Отдельное большое спасибо нашему заказчику Алексу за участие и очень добрую положительную энергетику!

Ссылка на проект: http://grocersweb.com