NVC (NEW VISION CATERING)

Добавлена
4 года назад
107 просмотров
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Кейтеринговая компания NVC (NEW VISION CATERING)

Что реализовано:

  • Разработали анимированный логотип для лучшей узнаваемости бренда
  • Разработали сдержанный, лаконичный дизайн, не перегруженный лишней информацией
  • Настроили несколько языков, чтобы повысить юзабилити посетителям из разных стран
  • Подключили чат только для страницы Контактов, чтобы на остальных страницах он не отвлекал пользователей
  • Подключили Google-карту для удобства просмотра местоположения компании