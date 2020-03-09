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Кейтеринговая компания NVC (NEW VISION CATERING)
Что реализовано:
- Разработали анимированный логотип для лучшей узнаваемости бренда
- Разработали сдержанный, лаконичный дизайн, не перегруженный лишней информацией
- Настроили несколько языков, чтобы повысить юзабилити посетителям из разных стран
- Подключили чат только для страницы Контактов, чтобы на остальных страницах он не отвлекал пользователей
- Подключили Google-карту для удобства просмотра местоположения компании