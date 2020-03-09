NAVI

Добавлена
4 года назад
100 просмотров
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Интернет-магазин игровой атрибутики Shop Navi

Что реализовано:

  • Установили удобный, функциональный и адаптивный шаблон
  • Настроили несколько валют и языков, чтобы повысить юзабилити посетителям из разных стран
  • Добавили фильтрацию товаров для повышения эффективности поиска товаров в каталоге
  • Добавили сортировку товаров для удобства вывода товаров в соответствии с потребностями посетителей
  • Сделали вариативность товаров для удобства выбора необходимой опции в самом товаре
  • Подключили несколько способов доставки (Новая почта, Укрпочта) для удобства доставки как по Украине, так и по миру
  • Подключили несколько способов оплаты (Liqpay, Paypal) для удобства оплаты безналичным способом
  • Реализовали возможность подписки на новости компании
  • Добавили «живой поиск», чтобы посетителю показывались варианты сразу же во время набора поискового запроса
  • Сделали возможность регистрации/входа в личный кабинет, используя социальные сети, что значительно облегчило и ускорило процедуру регистрации/входа
  • Реализовали зависимость способов доставки и оплаты от местоположения пользователя, что помогло сделать покупку в других странах более интуитивной